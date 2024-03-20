Нотариусов обяжут дополнительно проверять документы в органах ЗАГС
11:32 20.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, в соответствии с которой нотариусов обяжут проводить дополнительные проверки документов. Об этом ТАСС сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Авторы инициативы предлагают внести нотариусов в список лиц, которые имеют право получать информацию от органов ЗАГС. В вопросах наследования нотариусы будут обязаны подтверждать в органах родственные связи. «Законопроект направлен на усиление мер борьбы с мошенничеством: предлагаемые нормы обязывают нотариусов проверять при ведении наследственных дел подлинность предоставленных документов о родстве на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния», — рассказал Груздев.
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