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НОВОСТИ

Реестр многодетных семей запустят в РФ с 1 июля 2024 года

12:05 20.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реестр многодетных семей начнет функционировать в России с 1 июля 2024 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Начиная с 1 июля 2024 года у нас будет функционировать реестр многодетных семей по всей стране, который позволит упростить процедуру взаимоотношений, взаимодействия со всеми органами, со всеми структурами, которые предоставляют те или иные преференции многодетным семьям», — сказал он в Госдуме на совместном заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов и комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

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