Боррель предложил членам ЕС направить 90% прибыли от активов РФ для военной помощи Киеву

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель представил странам — членам сообщества предложение использовать 90% прибыли от замороженных активов России для военной помощи Украине через Европейский фонд мира.

«Сегодня я представил предложение использовать непредвиденные доходы от российских замороженных активов для поддержки Украины в ее борьбе за победу. 90% будут выделены через Европейский фонд мира, а 10% — через бюджет ЕС», — написал он в социальной сети X.