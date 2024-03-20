Индия не верит в успех встречи по Украине в Берне без участия РФ — Bloomberg
13:00 20.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия не верит в результативность встречи в швейцарском Берне по так называемой украинской формуле мира без участия России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Нью-Дели скептически относится к тому, принесет ли эффект мирный саммит без участия России», — пишет агентство со ссылкой на источники.
По данным Bloomberg, Швейцария работает над тем, чтобы провести саммит до наступления лета, стремясь заручиться поддержкой широкого альянса стран, в том числе глобального Юга. Индия, которая развивает широкие экономические и политические связи с Россией, последовательно выступает за диалог и дипломатию для прекращения конфликта, напомнило агентство.
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