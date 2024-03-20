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Пропрезидентская фракция в Раде близка к полной дезорганизации — СМИ

13:05 20.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фракция пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде близка к полной дезорганизации. Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники во фракции.

«Между офисом президента и парламентом есть недоразумение. ОП презирает парламент, — сказал собеседник издания. — Поэтому старая модель взаимодействия уже не работает. Нужно что-либо менять».

Он отметил, что депутатов демотивируют три фактора: усталость от войны, невозможность ездить за границу и осознание того, что они никак не могут влиять на процессы в государстве. В связи с этим, по данным «Украинской правды», сразу несколько десятков депутатов из «Слуги народа» выражали руководству фракции желание сложить мандаты.

В последнее время в Раде часто отмечаются случаи отсутствия кворума, особенно это заметно по затягиванию процесса подготовки ко второму чтению законопроекта о новых правилах мобилизации на Украине.

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