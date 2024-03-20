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ВС РФ уничтожили четвертый танк Abrams, применив FPV-дрон на авдеевском направлении

13:32 20.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведчики группировки войск «Центр» уничтожили четвертый американский танк Abrams, применив FPV-дрон на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В населенном пункте Бердычи разведчики обнаружили передвижение гусеничной техники противника и, выследив цель, нанесли удар, обездвижив боевую машину. Вторым ударом FPV-дрона бойцы уничтожили американский танк, на который боевики возлагали большие надежды. Кроме того, нашим разведчикам удалось добраться до подбитой техники, осмотреть ее и извлечь все необходимые образцы», — заявили в Минобороны РФ.

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