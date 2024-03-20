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РФ негативно воспринимает решение МОК по российским и белорусским спортсменам — Песков

13:20 20.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ негативно воспринимает решение Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете участия российских и белорусских спортсменов в олимпийском параде и о не зачете их медалей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Негативно мы это воспринимаем, безусловно. Это разрушение идеи олимпизма, это ущемление интересов спортсменов, олимпийцев. Конечно, это абсолютно противоречит всей идеологии олимпийского движения, это абсолютно не красит МОК», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС.

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