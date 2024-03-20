Макрон последователен в идее отправки войск на Украину, двусмысленности здесь нет — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон довольно последователен последние недели в своей идее отправки войск на Украину, поэтому едва ли можно пытаться оправдать его тезисы неверным переводом. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила о произошедшей из-за неверного перевода слов Макрона. Она заявила, что французский президент якобы не имел в виду отправку воинского контингента.

«Господин президент Франции Макрон весьма последователен в последние несколько недель в своем тезисе о возможности направления такого контингента, — обратил внимание Песков. — И вряд ли там речь идет о какой-то двусмысленности в переводе».