РФ могла бы ответить противнику ударами по гражданским, но будет идти своим путем — Путин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия имеет свои планы и взгляды, хотя могла бы ответить противнику тем же на удары по гражданскому населению и объектам. Об этом на встрече с доверенными лицами заявил президент РФ Владимир Путин.

«Говорил, почему это [атаки на гражданское население и объекты на территории РФ] противник предпринимает. Конечно, можем ответить тем же, тем же можем ответить — и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары», — констатировал глава государства.

«Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — подчеркнул Путин.