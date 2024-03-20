РФ могла бы ответить противнику ударами по гражданским, но будет идти своим путем — Путин
14:12 20.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия имеет свои планы и взгляды, хотя могла бы ответить противнику тем же на удары по гражданскому населению и объектам. Об этом на встрече с доверенными лицами заявил президент РФ Владимир Путин.
«Говорил, почему это [атаки на гражданское население и объекты на территории РФ] противник предпринимает. Конечно, можем ответить тем же, тем же можем ответить — и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары», — констатировал глава государства.
«Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — подчеркнул Путин.
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