Рождаемость в Германии упала до минимума с 2009 года

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рождаемость в Германии в последние годы существенно снизилась и упала до минимума с 2009 года. Об этом говорится в релизе Федерального института динамики населения.

«За последние два года уровень рождаемости в Германии значительно снизился. Он упал с 1,57 ребенка на одну женщину в 2021 году до примерно 1,36 осенью 2023 года. Это означает, что уровень рождаемости ниже, чем в течение последних 10 лет», — говорится в сообщении Федерального института динамики населения. «Рождаемость упала до самого низкого уровня с 2009 года», — отмечается в релизе.

Ученые назвали причинами такого снижения кризисы современности, в числе которых, кроме пандемии, конфликт на Украине, рост инфляции и изменение климата. «В период такого большого числа кризисов многие не осознают своего желания иметь детей», — приводит институт слова доктора социологических наук и одного из соавторов исследования Мартина Бужара.

Согласно релизу, снижение рождаемости наблюдается не только в Германии. В Швеции уровень рождаемости упал примерно с 1,67 ребенка в 2021 году до 1,45 на одну женщину в 2023 году, опустившись до самого низкого значения с начала исследования, утверждает институт.