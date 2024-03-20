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НОВОСТИ

ЕС перевел Украине первый транш в 1,5 млрд евро по программе в 50 млрд — Боррель

15:12 20.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз перевел Украине первый транш в 1,5 млрд евро в рамках программы бюджетной поддержки в 50 млрд евро до 2027 года, сообщил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Украина.

«Сегодня мы перевели первый транш в рамках украинского фонда — нашей программы поддержки Украины в 50 млрд евро», — заявил он.

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