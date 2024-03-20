Среди напавших на приграничные районы РФ боевиков ВСУ были румынские наемники
15:32 20.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Румынские наемники были в составе диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся проникнуть в приграничные районы РФ. Такие данные приводит румынское издание Ziarul de iasi («Ясская газета»).
По его информации, в составе диверсантов были два участника боевой группы Getica, сформированной в сентябре прошлого года из носителей румынского языка, выступающих на стороне Киева. Отмечается, что они получают жалованье в размере до 3 тыс. евро.
Газета приводит слова командира группы, который утверждает, что на стороне ВСУ сражаются «максимум 50 румын» и «примерно столько же молдаван». При этом он подчеркнул, что не все «находятся на передовой». Часть румын входят в группу Getica, другие — в различные соединения так называемого Иностранного легиона ВСУ. За время боевых действий, по информации собеседника газеты, погиб один румынский наемник.
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