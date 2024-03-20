США не предложили Украине никакой конкретной помощи на встрече в Рамштайне — Politico
16:00 20.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США не предложили Украине никакой конкретной помощи на очередной встрече контактной группы по военному содействию Киеву на американской военной базе Рамштайн в Германии. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico.
По его информации, на заседании в Рамштайне глава Пентагона Ллойд Остин не смог озвучить конкретные предложения по предоставлению Украине военной помощи, в то же время Конгресс США в течение нескольких месяцев блокирует запрошенный Белым домом пакет средств в размере $60 млрд, которые должны пойти на нужды Киева. По мнению обозревателей издания, руководитель американского оборонного ведомства давал лишь красноречивые обещания по поводу того, что демократические страны не бросят Украину в беде. Согласно авторам статьи, в последнее время США больше говорят о намерении выделить деньги на боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ), чем предоставляют реальную военную помощь.
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