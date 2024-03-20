США недовольны ВСУ, которые пытаются удержать «малозначимые территории» — NYT

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США скептически относятся к тактике Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающихся удержать «стратегически малозначимые территории», к которым американская сторона относит Работино в Запорожской области. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, в ходе конфликта в Вашингтоне неоднократно высказывали опасения тем, что ВСУ слишком долго обороняют места, не имеющие особой стратегической ценности, теряя военных и боеприпасы. Тем не менее украинская сторона пытается удерживать позиции, поскольку уход с них будет означать откат в противостоянии с РФ, добавляет издание.

По словам директора Института Маккейна (США) Эвелин Фаркас, администрация президента США Джо Байдена разочарована такой стратегией. «Неясно, являются ли военные решения [ВСУ] чисто военными или они принимаются под политическим давлением <…>», — сказала она.