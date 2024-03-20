Шольц считает, что будущее палестинское государство не должно иметь собственной армии
17:40 20.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что мир на Ближнем Востоке возможен только на основе создания двух государств, но будущее палестинское государство не должно располагать собственными вооруженными силами.
Выступая в Бундестаге по повестке предстоящего саммита ЕС (21-22 марта), Шольц отметил, что целью германского парламента, ЕС, США и многих других игроков является «перспектива решения конфликта на основе создания двух государств». «Ясно, что посредством переговоров. И ясно, что речь идет о [палестинском] государстве без собственной армии», — сказал глава правительства ФРГ.
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