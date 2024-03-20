Поднятие флага РФ станет обязательным для всех школ, в том числе, частных - Минпросвещения

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Церемония поднятия государственного флага и исполнения гимна станет обязательной для всех российских школ, в том числе частных. Об этом говорится в официальном ответе Минпросвещения России на запрос главы комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой.

«В целях придания еженедельной церемонии поднятия государственного флага РФ и исполнения государственного гимна, проводимых в общеобразовательных организациях, статуса обязательной для всех общеобразовательных организаций, независимо от форм собственности, будут внесены соответствующие изменения в федеральную рабочую программу воспитания, являющуюся частью федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», — говорится в ответе за подписью замминистра Татьяны Васильевой.