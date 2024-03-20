Салливан съездил в Киев и пообещал Украине помощь
22:30 20.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетил Киев, где встретился с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его информации, во время пресс-конференции по итогам встречи с Ермаком Салливан утверждал, что США удастся выделить Украине крупный пакет помощи. «Со своей стороны мы уверены, что сможем сделать это. Мы передадим Украине эту помощь», — цитирует Салливана Reuters.
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