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Салливан съездил в Киев и пообещал Украине помощь

22:30 20.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетил Киев, где встретился с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, во время пресс-конференции по итогам встречи с Ермаком Салливан утверждал, что США удастся выделить Украине крупный пакет помощи. «Со своей стороны мы уверены, что сможем сделать это. Мы передадим Украине эту помощь», — цитирует Салливана Reuters.

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