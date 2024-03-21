КНР и РФ и впредь будут стоять «спина к спине», поддерживая друг друга — посол

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин и Москва продолжат стоять «спина к спине» и будут поддерживать друг друга. Об этом заявил в интервью ТАСС посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

«В понедельник [председатель КНР] Си Цзиньпин поздравил [президента России Владимира] Путина с переизбранием на пост президента РФ, что отражает крепкую дружбу и политическое взаимодоверие между лидерами двух стран. Страны твердо поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих ключевые интересы каждой из сторон, а стратегическое взаимодействие спиной к спине становится все более тесным», — указал глава китайского диппредставительства.