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НОВОСТИ

КНР и РФ и впредь будут стоять «спина к спине», поддерживая друг друга — посол

09:00 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин и Москва продолжат стоять «спина к спине» и будут поддерживать друг друга. Об этом заявил в интервью ТАСС посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

«В понедельник [председатель КНР] Си Цзиньпин поздравил [президента России Владимира] Путина с переизбранием на пост президента РФ, что отражает крепкую дружбу и политическое взаимодоверие между лидерами двух стран. Страны твердо поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих ключевые интересы каждой из сторон, а стратегическое взаимодействие спиной к спине становится все более тесным», — указал глава китайского диппредставительства.

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