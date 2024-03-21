Товарооборот Японии и РФ в феврале сократился на 16,5%

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот России и Японии в феврале сократился на 16,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 104,1 млрд иен (около $690 млн по текущему курсу). Это следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных японским Минфином статистических данных.

Импорт из России за указанный период сократился на 10,2%, в то время как объем экспорта из Японии в РФ упал на 33,6% в сравнении с прошлогодними данными. Такая тенденция происходит на фоне сокращения поставок энергоресурсов из РФ и падения экспорта из Японии различной продукции, в первую очередь автомобилей.