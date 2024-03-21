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Спасатели на руднике «Пионер» пробурили скважину до застрявших горняков на глубину 53 м

09:20 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты пробурили скважину глубиной 53 метра на месте обвала на руднике «Пионер» в Амурской области в ходе спасения 13 застрявших горняков. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

«Специалисты круглосуточно работают на руднике в Амурской области. Засыпаны грунтом места поступления горной массы; вывезено еще 160 кубических метров грунта; при помощи буровой установки пройдено 53 метра; готовится пространство и материалы для возведения бетонных водоупорных перемычек. Бурятся две разведочные скважины с поверхности в горные выработки», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте работают две буровые установки.

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