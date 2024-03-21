В центре Киева прозвучала серия повторных взрывов — очевидцы
09:05 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Очередная серия взрывов прогремела в центральных районах Киева, сообщили ТАСС очевидцы.
«С 04:50 утра (05:50 мск — прим. ТАСС) раздаются сильные взрывы в центральных районах, сейчас повторные», — рассказал один из очевидцев.
Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко со своей стороны сообщал о работе систем противовоздушной обороны.
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