Польша подняла в воздух самолеты в связи с «активностью дальней авиации РФ»
10:00 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты в связи с якобы наблюдаемой ими активностью дальней авиации РФ. Об этом заявило Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши.
«Информируем о том, что Оперативное командование ВС [Польши] наблюдает этой ночью (21 марта 2024 года — прим. ТАСС) усиленную активность дальней авиации Российской Федерации <…>. Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — говорится в сообщении командования в социальной сети X.
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