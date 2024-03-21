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На Сахалине паром с людьми на борту треснул в результате столкновения со льдиной

10:05 21.03.2024 Источник: Газета.Ru

Паром «Александр Деев» столкнулся со льдиной и получил повреждение с 63 людьми на борту. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Паром следовал по линии Сахалин — материк. На борту остаются 35 членов экипажа, 28 пассажиров и 28 автомобилей. Никто не пострадал, судно планируют эвакуировать в хабаровский порт Ванино.

В прокуратуре готовятся вынести оценку действиям экипажа и техническому состоянию судна.  Газета.Ru

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