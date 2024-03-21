Военные РФ будут убивать всех французских солдат на Украине — Толстой

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные будут убивать всех французских военнослужащих, которых Франция отправит на Украину. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью французскому телеканалу BFMTV.

«Мы будем убивать всех французских солдат, которые прибудут на территорию Украины. Всех», — сказал он на французском языке.