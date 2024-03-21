0
0
0
НОВОСТИ

Первый пациент с имплантом Neuralink показал, как с помощью силы мысли играет в шахматы

10:32 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый пациент с имплантом нейротехнологической компании предпринимателя Илона Маска Neuralink в мозге продемонстрировал свои успехи и показал, как играет в шахматы. Трансляция игры велась на странице компании в соцсети Х.

29-летний Нолан Арбо рассказал, что около 8 лет назад его парализовало в результате несчастного случая, из-за чего он не чувствует ничего ниже плеч. Теперь мужчина может силой мысли двигать курсор по шахматной доске на экране своего ноутбука, переставляя фигуры. По словам Арбо, он играет в компьютерные игры с перерывами на подзарядку устройства. «Это пока не идеально, предстоит еще много работы, но моя жизнь уже изменилась», — сказал он.

Neuralink 28 января впервые вживила имплант в мозг человека.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 21.03.2024
Военные РФ будут убивать всех французских солдат на Украине — Толстой
0
91
10:05 21.03.2024
На Сахалине паром с людьми на борту треснул в результате столкновения со льдиной
0
113
10:00 21.03.2024
Польша подняла в воздух самолеты в связи с «активностью дальней авиации РФ»
0
111
09:32 21.03.2024
Товарооборот Японии и РФ в феврале сократился на 16,5%
0
147
09:25 21.03.2024
Сбер – рекордсмен среди российских банков по чистой прибыли
0
154
09:20 21.03.2024
Спасатели на руднике «Пионер» пробурили скважину до застрявших горняков на глубину 53 м
0
200
09:05 21.03.2024
В центре Киева прозвучала серия повторных взрывов — очевидцы
0
240
09:00 21.03.2024
КНР и РФ и впредь будут стоять «спина к спине», поддерживая друг друга — посол
0
193
22:30 20.03.2024
Салливан съездил в Киев и пообещал Украине помощь
0
698
21:40 20.03.2024
Генконсульство РФ в Стамбуле выяснило, почему Turkish Airlines может снять пассажира с рейса в Латинскую Америку
0
765

Возврат к списку