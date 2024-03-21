Первый пациент с имплантом Neuralink показал, как с помощью силы мысли играет в шахматы
10:32 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый пациент с имплантом нейротехнологической компании предпринимателя Илона Маска Neuralink в мозге продемонстрировал свои успехи и показал, как играет в шахматы. Трансляция игры велась на странице компании в соцсети Х.
29-летний Нолан Арбо рассказал, что около 8 лет назад его парализовало в результате несчастного случая, из-за чего он не чувствует ничего ниже плеч. Теперь мужчина может силой мысли двигать курсор по шахматной доске на экране своего ноутбука, переставляя фигуры. По словам Арбо, он играет в компьютерные игры с перерывами на подзарядку устройства. «Это пока не идеально, предстоит еще много работы, но моя жизнь уже изменилась», — сказал он.
Neuralink 28 января впервые вживила имплант в мозг человека.
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