Первый пациент с имплантом Neuralink показал, как с помощью силы мысли играет в шахматы

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый пациент с имплантом нейротехнологической компании предпринимателя Илона Маска Neuralink в мозге продемонстрировал свои успехи и показал, как играет в шахматы. Трансляция игры велась на странице компании в соцсети Х.

29-летний Нолан Арбо рассказал, что около 8 лет назад его парализовало в результате несчастного случая, из-за чего он не чувствует ничего ниже плеч. Теперь мужчина может силой мысли двигать курсор по шахматной доске на экране своего ноутбука, переставляя фигуры. По словам Арбо, он играет в компьютерные игры с перерывами на подзарядку устройства. «Это пока не идеально, предстоит еще много работы, но моя жизнь уже изменилась», — сказал он.

Neuralink 28 января впервые вживила имплант в мозг человека.