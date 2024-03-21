Сбер – рекордсмен среди российских банков по чистой прибыли

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Сбербанк – абсолютный рекордсмен среди российских банков по размеру полученной годовой чистой прибыли, отмечает Forbes в рейтинге «100 надежных банков России». По итогам 2023 года она достигла 1,508 трлн руб. – рекордный результат за всю историю группы. Капитал банка составляет 6,27 трлн руб.

Банк предлагает весь спектр инвестиционно-банковских услуг, в ряде классических сегментов банковского бизнеса (например, на рынках депозитов и кредитования) занимает лидирующие позиции. В новой стратегии до 2026 года намерен перейти к «человекоцентричной» бизнес-модели развития своей экосистемы и расширить сферу применения искусственного интеллекта.