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НОВОСТИ

Сбер – рекордсмен среди российских банков по чистой прибыли

09:25 21.03.2024

Сбербанк – абсолютный рекордсмен среди российских банков по размеру полученной годовой чистой прибыли, отмечает Forbes в рейтинге «100 надежных банков России». По итогам 2023 года она достигла 1,508 трлн руб. – рекордный результат за всю историю группы. Капитал банка составляет 6,27 трлн руб.

Банк предлагает весь спектр инвестиционно-банковских услуг, в ряде классических сегментов банковского бизнеса (например, на рынках депозитов и кредитования) занимает лидирующие позиции. В новой стратегии до 2026 года намерен перейти к «человекоцентричной» бизнес-модели развития своей экосистемы и расширить сферу применения искусственного интеллекта.

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