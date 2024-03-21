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В бюджете Украины нет денег на мобилизацию, заявил экс-спикер Рады Разумков

11:05 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине негде брать средства на мобилизацию, в бюджете страны денег на это нет. Об этом заявил депутат и бывший спикер Верховной рады Украины, экс-глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков украинскому «5 каналу».

Он пояснил, что армия финансируется «исключительно из украинского бюджета». Иностранные гранты и кредиты, утверждает депутат, «не идут на армию, они не могут быть туда направлены». При этом отвечая на вопрос, есть ли сейчас в бюджете страны деньги на мобилизацию, Разумков четко ответил, что нет.

«Брать [деньги] негде. Потому что то, как это сегодня происходит, приведет к тому, что мы попадем в огромную пропасть. У нас с вами и так дефицит бюджета. У нас дефицит составлял 47%, когда принимался бюджет на этот год», — сказал он.

По словам Разумкова, чтобы получить необходимую сумму, нужно, чтобы «экономика Украины генерировала больше». «А как это будет происходить, когда бизнес загоняют под паркет», — задался он вопросом.

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