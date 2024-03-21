Киев заверил, что просит союзников не о вводе войск на Украину, а о военных инструкторах
12:00 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев просит своих европейских союзников не о вводе войск на территорию Украины, а об отправке туда военных инструкторов. С таким утверждением выступил украинский премьер Денис Шмыгаль.
«Мы не просили войска, — заверил он в интервью испанской газете El País. — У нас есть собственные вооруженные силы и силы обороны, и у нас достаточно войск». «Мы предлагаем нашим европейским партнерам направить инструкторов на территорию Украины, чтобы ускорить этот процесс [обучения], поскольку это облегчило бы логистику и коммуникацию, — добавил премьер. — Ни одна европейская страна не согласна отправлять солдат на поле боя, потому что это означало бы, что они вступят в войну, и нам всем абсолютно ясно, что это невозможно в данный момент».
Он также отметил, что Киев просит своих союзников направить ему ракеты большой и средней дальности. «Мы дали гарантии, что мы не будем использовать эти ракеты для ударов по российской территории», — утверждал политик.
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