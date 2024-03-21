Россия восстановит ОПК быстрее ЕС после завершения конфликта на Украине — WSJ
12:05 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия сможет восстановить свой оборонно-промышленный комплекс (ОПК) быстрее Евросоюза после завершения конфликта на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По мнению европейских чиновников, которое приводит издание, Москва «сможет восстановить армию в течение нескольких лет» после окончания спецоперации на Украине. При этом, как отмечает издание, военный потенциал НАТО истощен из-за поставок Украине. По данным британского Международного института стратегических исследований, которые приводит WSJ, сообществу потребуется не менее 20 лет на создание «европейских сил», способных без участия США противостоять России. Отмечается, что стоимость данного проекта обойдется ЕС в $420 млрд.
НОВОСТИ
- 12:20 21.03.2024
- МОК с самого начала выбрал сторону политического конфликта — Поздняков
- 12:00 21.03.2024
- Киев заверил, что просит союзников не о вводе войск на Украину, а о военных инструкторах
- 11:32 21.03.2024
- Фон дер Ляйен подает себя как глава ЕК военного времени ради переизбрания — Politico
- 11:20 21.03.2024
- Строительство трассы Джубга — Сочи предварительно оценивается в 1,4 трлн руб. — Хуснуллин
- 11:05 21.03.2024
- В бюджете Украины нет денег на мобилизацию, заявил экс-спикер Рады Разумков
- 11:00 21.03.2024
- Китай планирует шире распахнуть двери для российского бизнеса — посол в Москве
- 10:32 21.03.2024
- Первый пациент с имплантом Neuralink показал, как с помощью силы мысли играет в шахматы
- 10:20 21.03.2024
- Военные РФ будут убивать всех французских солдат на Украине — Толстой
- 10:05 21.03.2024
- На Сахалине паром с людьми на борту треснул в результате столкновения со льдиной
- 10:00 21.03.2024
- Польша подняла в воздух самолеты в связи с «активностью дальней авиации РФ»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать