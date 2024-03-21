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Россия восстановит ОПК быстрее ЕС после завершения конфликта на Украине — WSJ

12:05 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сможет восстановить свой оборонно-промышленный комплекс (ОПК) быстрее Евросоюза после завершения конфликта на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По мнению европейских чиновников, которое приводит издание, Москва «сможет восстановить армию в течение нескольких лет» после окончания спецоперации на Украине. При этом, как отмечает издание, военный потенциал НАТО истощен из-за поставок Украине. По данным британского Международного института стратегических исследований, которые приводит WSJ, сообществу потребуется не менее 20 лет на создание «европейских сил», способных без участия США противостоять России. Отмечается, что стоимость данного проекта обойдется ЕС в $420 млрд.

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