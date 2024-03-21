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МОК с самого начала выбрал сторону политического конфликта — Поздняков

12:20 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) открыто выбрал сторону политического конфликта и последовательно исполняет политический заказ на изоляцию российского спорта. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«МОК с самого начала открыто выбрал сторону политического конфликта, что само по себе уже противоречит его миссии, последовательно исполняет внешний политический заказ на изоляцию российского спорта, а теперь дошел до того, что делегирует право одобрения кандидатур участников Олимпийских игр от одной страны национальному олимпийском комитету другой страны. Но политизацией спорта при этом, по мнению Лозанны, занимается Россия», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

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