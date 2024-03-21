ВС РФ поразили живую силу и технику украинских ДРГ у белгородской границы

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка войск «Запад» упреждающими ударами поразила пункты временной дислокации, живую силу и технику диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинских формирований в приграничном районе Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Минобороны опубликовало кадры поражения пунктов временной дислокации, живой силы и техники диверсионно-разведывательных групп украинских формирований в ходе упреждающих ударов авиации и артиллерии группировки войск „Запад“ в приграничном районе Белгородской области», — сообщили там.