РФ при посредничестве Катара передала Украине шесть детей

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия при посредничестве Катара передала Украине шесть детей. Воссоединение с семьями состоялось в посольстве Катара в Москве при участии посла этой страны Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, передает корреспондент ТАСС с места событий.