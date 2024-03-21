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НОВОСТИ

РФ при посредничестве Катара передала Украине шесть детей

13:05 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия при посредничестве Катара передала Украине шесть детей. Воссоединение с семьями состоялось в посольстве Катара в Москве при участии посла этой страны Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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