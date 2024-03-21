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НОВОСТИ

Вице-адмирал Кабанцов назначен врио командующего Северным флотом

14:12 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-адмирал Константин Кабанцов назначен временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом, сообщили в Минобороны РФ.

Впервые в новой должности военачальник упоминается в релизе пресс-службы Северного флота о поздравлении моряков-подводников. «Временно исполняющий обязанности командующего Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом лично поздравили экипаж новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения „Император Александр III“, принятого в состав ВМФ России в конце прошлого года, и всех моряков-подводников со 118-й годовщиной отечественного подводного флота», — говорится в сообщении.

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