Вице-адмирал Кабанцов назначен врио командующего Северным флотом

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-адмирал Константин Кабанцов назначен временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом, сообщили в Минобороны РФ.

Впервые в новой должности военачальник упоминается в релизе пресс-службы Северного флота о поздравлении моряков-подводников. «Временно исполняющий обязанности командующего Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом лично поздравили экипаж новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения „Император Александр III“, принятого в состав ВМФ России в конце прошлого года, и всех моряков-подводников со 118-й годовщиной отечественного подводного флота», — говорится в сообщении.