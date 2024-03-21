ВС РФ заняли железнодорожную станцию Алебастровая в ДНР

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Южной группировки ВС РФ заняли железнодорожную станцию Алебастровая на донецком направлении. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на этом направлении до 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и овладели железнодорожной станцией Алебастровая в Донецкой Народной Республике. Нанесено поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой, 46-й и 81-йаэромобильным бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красное, Новомихайловка и Георгиевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за сутки ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 7 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка «Акация», САУ «Гвоздика», а также гаубица Д-20.