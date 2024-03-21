В случае конфликта «отдавать приказы» должна НАТО, а не ЕС — премьер Эстонии
15:00 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В случае военного конфликта в Европе определять курс должен Североатлантический альянс, а не Европейский союз. Такое мнение премьер-министр Эстонии Кая Каллас высказала в интервью агентству Reuters.
«Мы не должны стирать границы между НАТО и Евросоюзом», — указала она. «В условиях военного кризиса важно, кто кому отдает приказы, как на самом деле работает система командования. В военном отношении — это НАТО», — подчеркнула Каллас.
В то же время она отметила, что ЕС «имеет право голоса» с точки зрения развития оборонной промышленности. Еврокомиссар по обороне, по ее мнению, должен заниматься именно этим вопросом.
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