Смертность от туберкулеза в РФ снизилась в 6 раз за 20 лет — Минздрав
15:32 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Смертность от туберкулеза в России за последние 20 лет снизилась в 6 раз, а заболеваемость — в 3 раза. Об этом сообщила директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Инна Куликова.
«Начиная с 2004 года, практически за 20 лет, нам удалось в 3 раза снизить заболеваемость туберкулезом во всех возрастных группах и более чем в 6 раз снизить смертность от туберкулеза», — сказала она во время конференции, посвященной борьбе с туберкулезом.
Куликова также отметила, что по предварительным итогам 2023 года динамика снижения заболеваемости туберкулезом в стране продолжает оставаться положительной.
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