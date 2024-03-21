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В российских колониях в 2023 году произвели товаров на 44 млрд рублей

16:00 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заключенные российских исправительных колоний в минувшем году произвели на оплачиваемой работе товаров и услуг на 44 млрд 300 млн рублей. Об этом сообщил директор ФСИН России Аркадий Гостев на коллегии ФСИН по итогам работы за прошлый год.

В общей сложности в минувшем году доля осужденных к лишению свободы, привлекаемых к оплачиваемому труду, достигла 86%, в том числе 97% среди осужденных, обязанных погашать иски о возмещении ущерба. За год осужденные к лишению свободы выплатили по искам 3 млрд 100 млн рублей.

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