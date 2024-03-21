Три украинских БПЛА уничтожены над территорией Крыма — МО РФ
16:12 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.
«21 марта около 15:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым», — сказали там.
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