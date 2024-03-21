Сбер возглавил рэнкинг крупнейших банков, кредитующих малый и средний бизнес

16:45

Сбер стал лидером банковского сектора на рынке кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) по итогам 2023 года, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА». Сбер возглавил рэнкинг крупнейших банков, кредитующих МСБ, как по величине портфеля кредитов, так и по объему выдач.

По данным рейтингового агентства, в прошлом году рынок кредитования МСБ продолжил рост: субъектам МСБ было выдано кредитов на сумму 15,9 трлн руб., что на 40% больше, чем за 2022 год, в результате чего портфель кредитов МСБ к концу 2023-го составил 12,4 трлн руб., увеличившись на 29% год к году.

«Малый и средний бизнес остается самым динамичным сегментом в корпоративном кредитовании. За последние четыре года он вырос в 2,6 раз по объему кредитования и составил 12,4 трлн руб., – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – При этом кредитный портфель Сбера в сегменте МСБ за это же время вырос в 3,4 раза и на конец 2023 года составил 5,6 трлн руб. То есть в кредитовании малого и среднего бизнеса Сбер растет быстрее рынка примерно на 30%. Сегодня Сбер является опорным банком в кредитовании клиентов МСБ: наша рыночная доля в этом сегменте составляет 45%».