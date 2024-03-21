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Белорусские зенитчики проводят учения рядом с польской границей

17:40 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зенитный ракетный дивизион 115-го зенитного ракетного полка Вооруженных сил Белоруссии проводит тактические учения на полигоне Брестский, находящемся недалеко от белорусско-польской границы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии в своем телеграм-канале.

По данным оборонного ведомства, дивизион переместился в новый позиционный район, «развернулся в боевое положение, заступил на боевое дежурство и отработал по контрольным целям». «Все задачи зенитчики решают в условиях, максимально приближенных к боевым, учитывая опыт СВО», — отметили в Минобороны.

В пресс-службе ведомства также проинформировали, что в ходе учений во взаимодействии с подразделением РЭБ личный состав дивизиона «противодействует применению беспилотников, а также действиям ДРГ (диверсионно-разведывательных групп — прим. ТАСС) условного противника».

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