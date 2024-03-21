Вышел в свет второй альманах Сбера о благотворительных целевых капиталах
17:54 21.03.2024
Sber Private Banking и Национальная ассоциация эндаументов выпустили второй альманах о благотворительных целевых капиталах («вечных вкладах»). В нем представлены истории четырех предпринимательниц XVIII-XIX веков из Москвы, Енисейска, Иваново-Вознесенска и Казани. Для поиска материалов, написания статей и создания иллюстраций были привлечены фотографы, археографы, историки из разных регионов России. В этом году авторами альманаха стали призеры премии «Вечный вклад», которая проводится при поддержке Sber Private Banking.
Это издание продолжило книгу «Вечный вклад: целевые капиталы как основа филантропии в дореволюционной России», в которой описаны история возникновения эндаументов и яркие примеры благотворительных проектов того времени.
Sber Private Banking – подразделение Сбера, которое обслуживает частных клиентов с активами от 100 млн руб.
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