Запуск "Союза МС-25" перенесен на 23 марта
18:35 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Запуск „Союза МС-25“ перенесен на субботу, 23 марта, состоится в 15:36», — сказал Борисов.
Нештатная ситуация с пилотируемым кораблем «Союз МС-25» понятная, для нее есть соответствующий регламент, заявил глава Роскосмоса. «Коллеги, космос дело такое, ситуация вполне понятная. Весь расчет понимает, что делать, есть соответствующий регламент и инструкция на этот счет», — сказал Борисов на пресс-подходе.
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