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Запуск "Союза МС-25" перенесен на 23 марта

18:35 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запуск с Байконура ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим аппаратом «Союз МС-25» с космонавткой из Белоруссии Мариной Василевской на борту перенесен на 23 марта. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Запуск „Союза МС-25“ перенесен на субботу, 23 марта, состоится в 15:36», — сказал Борисов.

Нештатная ситуация с пилотируемым кораблем «Союз МС-25» понятная, для нее есть соответствующий регламент, заявил глава Роскосмоса. «Коллеги, космос дело такое, ситуация вполне понятная. Весь расчет понимает, что делать, есть соответствующий регламент и инструкция на этот счет», — сказал Борисов на пресс-подходе.

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