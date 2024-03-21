В пресс-службе партии "Новые люди" заявили о плане объединения с Партией роста

18:40 Источник: Интерфакс

Съезд "Новых людей" пройдет 29 марта, на нем запланировано объединение с Партией роста, сообщили в пресс-службе "Новых людей".

"29 марта пройдет съезд "Новых людей", на котором произойдет объединение с Партией роста", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламентской партии в четверг.