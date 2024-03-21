Голландский бизнес играет заметную роль в развитии тепличного садоводства в РФ - СМИ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды в настоящее время экспортируют больше сельскохозяйственной продукции в Россию, чем до начала конфликта на Украине. Об этом сообщил информационный портал NL Times со ссылкой на платформу Follow the Money.

По данным интернет-издания, в особенности в России востребованы современные сельскохозяйственные машины и вакцины из Нидерландов. Востребована на российском рынке и другая продукция, например, для оптимизации земледелия.



«Когда дело доходит до развития тепличного садоводства в России, голландское бизнес-сообщество играет заметную роль, — заметил член голландского сельскохозяйственного совета в Москве с 2016 по 2020 год Мьювес Брауэр. — Санкции с обеих сторон привели к появлению как проигравших, так и победителей. Строители теплиц и семеноводческие компании относятся ко второй группе».