Голландский бизнес играет заметную роль в развитии тепличного садоводства в РФ - СМИ
19:20 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нидерланды в настоящее время экспортируют больше сельскохозяйственной продукции в Россию, чем до начала конфликта на Украине. Об этом сообщил информационный портал NL Times со ссылкой на платформу Follow the Money.
По данным интернет-издания, в особенности в России востребованы современные сельскохозяйственные машины и вакцины из Нидерландов. Востребована на российском рынке и другая продукция, например, для оптимизации земледелия.
«Когда дело доходит до развития тепличного садоводства в России, голландское бизнес-сообщество играет заметную роль, — заметил член голландского сельскохозяйственного совета в Москве с 2016 по 2020 год Мьювес Брауэр. — Санкции с обеих сторон привели к появлению как проигравших, так и победителей. Строители теплиц и семеноводческие компании относятся ко второй группе».
НОВОСТИ
- 19:45 21.03.2024
- Apple открыла в Шанхае самый крупный магазин в Китае
- 19:30 21.03.2024
- Премьер Венгрии направил Владимиру Путину поздравление с переизбранием на пост президента РФ
- 19:00 21.03.2024
- Глава Роскосмоса назвал причину отмены старта «Союза МС-25»
- 18:40 21.03.2024
- В пресс-службе партии "Новые люди" заявили о плане объединения с Партией роста
- 18:35 21.03.2024
- Запуск "Союза МС-25" перенесен на 23 марта
- 17:54 21.03.2024
- Вышел в свет второй альманах Сбера о благотворительных целевых капиталах
- 17:40 21.03.2024
- Белорусские зенитчики проводят учения рядом с польской границей
- 17:12 21.03.2024
- Машиностроительный завод «Зоря» — «Машпроект» в Николаеве поражен ударом ракеты — подполье
- 17:00 21.03.2024
- Автоматика отменила пуск ракеты «Союз-2.1а» к МКС
- 16:45 21.03.2024
- Сбер возглавил рэнкинг крупнейших банков, кредитующих малый и средний бизнес
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать