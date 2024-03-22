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На саммите ЕС не назвали сроков начала переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией

09:00 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники саммита ЕС не назвали сроков запуска переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении, а лишь приветствовали их прогресс на этом пути, говорится в итоговом заявлении саммита ЕС по расширению.

«Европейский совет (саммит ЕС — прим. ТАСС) приветствует прогресс Украины и Молдавии в продвижении необходимых реформ на пути в ЕС», — говорится в заявлении. Участники саммита также призвали Совет ЕС на уровне глав МИД «безотлагательно утвердить мандат для переговоров с этими странами и продолжать работу на этом пути», не уточняя никаких сроков этого процесса.

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