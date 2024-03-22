Танковый завод и две ТЭЦ поражены в Харькове ракетным ударом в ночь на пятницу — подполье

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Харьковский завод транспортного машиностроения (ХЗТМ) имени Малышева и две теплоэлектроцентрали поражены ракетным ударом в ночь на пятницу в Харькове. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

«Удар российских ракет ночью пришелся по ХЗТМ и двум ТЭЦ», — сообщили там, отметив, что под удар могли попасть и офицеры ВСУ, планирующие атаки на российское приграничье.