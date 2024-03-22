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На руднике "Пионер" продолжается бурение скважин к оказавшимся за завалом горнякам

09:32 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первую разведывательную скважину на руднике «Пионер», которая должна вести к застрявшим под завалами горнякам, пробурили на 133 метра из 262 необходимых. Вторую — на 9 метров из 200, сообщается на сайте правительства Амурской области.

«Первая разведывательная скважина пробурена на 133 метра из 262 необходимых, вторая — на 9 метров из 200. Первые метры всегда самые сложные. Специалисты готовятся приступить к бурению третьей скважины. Для этого на место спасательной операции ночью доставили подземную колонковую буровую и сразу приступили к ее установке, чтобы без промедления запустить в работу», — говорится в сообщении.

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