Саммит ЕС не принял решения об изъятии доходов от активов РФ
10:05 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Саммит глав государств и правительств ЕС не согласовал практических решений об экспроприации доходов от замороженных суверенных активов России, поручив своим министрам продолжить работу над предложениями Еврокомиссии и дипслужбы ЕС, говорится в итоговом заявлении саммита.
«Саммит ЕС рассмотрел прогресс по дальнейшим конкретным шагам в направлении перенаправления доходов от замороженных активов России на нужды Украины, включая возможную военную поддержку. Саммит призвал Совет ЕС (на уровне министров — прим. ТАСС) продолжить работу над последними предложениями Еврокомиссии и верховного представителя ЕС [Жозепа Борреля]», — говорится в документе.
НОВОСТИ
- 11:05 22.03.2024
- США требуют от Украины прекратить удары по энергетической инфраструктуре РФ — FT
- 11:00 22.03.2024
- ВС Польши в очередной раз подняли в воздух самолеты из-за «активности дальней авиации РФ»
- 10:32 22.03.2024
- Народы Европы будут расплачиваться за рост военных расходов ЕС — Компартия Греции
- 10:20 22.03.2024
- ЕС ищет способ обойти собственные законы ради закупок оружия для Украины - FT
- 10:00 22.03.2024
- Министр обороны Молдавии признал наличие молдавских наемников в рядах ВСУ
- 09:32 22.03.2024
- На руднике "Пионер" продолжается бурение скважин к оказавшимся за завалом горнякам
- 09:20 22.03.2024
- ЕС тайно требует от Баня-Луки одобрить санкции против РФ в обмен на вступление — Стевандич
- 09:15 22.03.2024
- В СберСити начали строительство штаб-квартиры компаний – партнеров Сбера
- 09:05 22.03.2024
- Танковый завод и две ТЭЦ поражены в Харькове ракетным ударом в ночь на пятницу — подполье
- 09:00 22.03.2024
- На саммите ЕС не назвали сроков начала переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать