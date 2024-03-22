Саммит ЕС не принял решения об изъятии доходов от активов РФ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит глав государств и правительств ЕС не согласовал практических решений об экспроприации доходов от замороженных суверенных активов России, поручив своим министрам продолжить работу над предложениями Еврокомиссии и дипслужбы ЕС, говорится в итоговом заявлении саммита.

«Саммит ЕС рассмотрел прогресс по дальнейшим конкретным шагам в направлении перенаправления доходов от замороженных активов России на нужды Украины, включая возможную военную поддержку. Саммит призвал Совет ЕС (на уровне министров — прим. ТАСС) продолжить работу над последними предложениями Еврокомиссии и верховного представителя ЕС [Жозепа Борреля]», — говорится в документе.