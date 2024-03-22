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НОВОСТИ

ЕС ищет способ обойти собственные законы ради закупок оружия для Украины - FT

10:20 22.03.2024 Источник: Газета.Ru

Европейский союз планирует обойти собственные законы для того, чтобы закупать снаряды для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в объединении.

«Брюссель активно изучает возможности обхода пункта Договора о Европейском союзе, запрещающего закупки оружия из бюджета ЕС, так как наращивает усилия по увеличению объема финансирования обороны Украины», — сообщает издание.

До этого считалось политически невозможным изменение договора, однако теперь Европейская комиссия предложила юристам разработать план пересмотра.

До этого Чехия передала Украине последние два вертолета из восьми имевшихся в запасах минобороны страны советских вертолетов Ми-24/35.

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