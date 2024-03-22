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Всех женщин эвакуировали из перинатального центра № 2 Белгорода после обстрела

11:20 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медики эвакуировали всех пациенток перинатального центра № 2 с улицы Архиерейской в Белгороде после утреннего обстрела города. Женщины доставлены в перинатальный центр № 1 на улице Некрасова, рассказала ТАСС представитель медучреждения.

«Уже всех женщин эвакуировали в перинатальный центр на улице Некрасова, у нас никого нет», — сказала собеседница агентства.

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